Tesla migliora l'autonomia delle sue auto con un nuovo aggiornamento software

Nei giorni scorsi in casa Tesla ci sono stati parecchi cambiamenti. Il sito ufficiale, anche quello italiano, ha portato ai clienti i modelli aggiornati al 2020 - con piccole modifiche qua e là e un incremento dell'autonomia. Ora con un aggiornamento software vengono migliorati anche i modelli già esistenti, non solo i nuovi.

Effettivamente sul web stava serpeggiando un dubbio: le modifiche all'autonomia avrebbero riguardato solo le nuove unità del marchio di Elon Musk oppure anche quelle già esistenti? Ora abbiamo una risposta. Con l'ultimo aggiornamento software, nello specifico il 2020.40.7, vediamo spuntare nel change log anche l'Improved Efficiency, ovvero una migliore efficienza.

Nella descrizione si legge: "La vostra auto ha ora un'autonomia migliorata grazie al nuove software, che ottimizza l'efficienza dei motori e del sistema di climatizzazione." Tesla ha inserito anche una nota aggiuntiva: "Questi cambiamenti non vanno a impattare sull'accelerazione del veicolo o sulle performance del sistema di climatizzazione".

Dunque le migliorie arrivano a "impatto zero", con l'esperienza di guida pressoché invariata rispetto a prima. La foto che vedete in pagina arriva da un proprietario di Model Y, l'update dovrebbe però arrivare anche su Model 3. Per sapere quanti km hanno in più le vetture aggiornate vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.