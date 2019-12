Tesla migliora l'accelerazione sulla Model 3: ci serve davvero l'Acceleration Boost?

Nella giornata di ieri 19 dicembre vi abbiamo raccontato di come le Tesla Model 3 possano guadagnare un’accelerazione ancora più brutale, semplicemente acquistando un’opzione tramite app, ma serve davvero tutta questa velocità?

La società di Elon Musk ha nelle ultime ore aggiornato la sua app per smartphone, all’interno della quale è spuntata una nuova sezione all’interno della quale acquistare nuove feature con pochissimi passaggi, in tutta comodità anche sul divano di casa. Ancora una volta Tesla ci dà un assaggio di futuro, non è incredibile poter acquistare un pacchetto per accelerare maggiormente l’auto direttamente all’interno di un’applicazione?

Questo è possibile ovviamente grazie agli aggiornamenti software di Tesla, dei quali abbiamo già parlato e in Europa non si potrebbero neppure fare per alterare le prestazioni, negli USA però è tutto diverso… ma a cosa serve questo nuovo Acceleration Boost? Prendiamo una Model 3 Long Range Dual Motor, che oggi è in grado di percorrere lo 0-96 km/h in 4,4 secondi; con il nuovo pacchetto scendiamo a 3,9, in pratica andiamo a recuperare mezzo secondo. Prezzo dell’operazione? 2.000 dollari.

Lo stesso guadagno avverrebbe sulle Model 3 Standard Range Plus, che passerebbero da 4,6 a 4,1 secondi. Spendereste 2.000 dollari per accelerare più velocemente di mezzo secondo? Probabilmente Tesla ha pensato a questa opzione soprattutto per gli appassionati delle Drag Race, un mondo in cui mezzo secondo può effettivamente fare la differenza fra una sconfitta e una vittoria, nel mondo reale però la cosa potrebbe essere ininfluente, anzi secondo molti già l’accelerazione attuale senza “boost” delle Tesla sarebbe pericolosa.

Basta un piede poggiato un po’ troppo per vedere l’auto schizzare via fra le mani - magari causando qualche incidente. Potrebbe anche essere, poi, che Tesla abbia sfruttato l’opzione come una “grande prova generale” per la nuova possibilità di acquistare pacchetti via app, che in futuro potrebbe offrire molte più cose - più e meno utili. Nel frattempo però che ne pensate dell’Acceleration Boost?