Tesla metterà in pausa la produzione della Model Y a Shanghai: cosa succede in Cina?

Tesla ha intenzione di fermare la produzione della Model Y presso la Giga Shanghai l'ultima settimana di dicembre, il che è un'assoluta novità. Ecco cosa ha detto una fonte informata sui fatti alla Reuters.

Una fonte informata ha dichiarato: "Tesla sta puntando a costruire oltre 20.000 Model Y nelle prime tre settimane di dicembre, a esclusione dell'ultima settimana del mese in cui la produzione verrà sospesa". Una notizia alquanto anomala che rappresenta un taglio del 30% della produzione, qualcosa che in tempi non sospetti non ci saremmo mai aspettati - visto che Elon Musk ha quasi sempre fatto il contrario a fine trimestre, spingendo operai e addetti alle vendite e dare il massimo per realizzare sempre nuovi record.

È però chiaro che qualcosa in Cina stia accadendo, anche se non è chiaro cosa. L'alta domanda delle Tesla Model Y in Europa è comunque salva, visto che ormai i modelli sono Made in UE grazie alla Giga Berlin. In Cina invece Tesla sta avendo qualche problema, lo scorso mese di ottobre la compagnia ha abbassato il prezzo delle Model 3 e delle Model Y costruite nel Paese dal 5 al 9%, nel frattempo è stato lanciato un bonus sull'assicurazione del valore di 4.000 Yuan (poco più di 500 euro) più un ulteriore vantaggio di 6.000 Yuan (poco più di 800 euro al cambio) introdotto il 7 novembre.

È probabile che Tesla stia cercando una nuova strategia per vendere le sue auto in Cina, visto che dalla fine di quest'anno non potrà più sfruttare il sussidio statale di 11.088 CNY, con gli utenti che potevano ottenere lo sconto acquistando alcune versioni delle elettriche americane. Dunque fra questa mazzata di carattere politico e le nuove restrizioni legate al COVID-19 - con conseguente crisi economica - è probabile che Tesla abbia un sacco di auto in inventario e che i tempi fossero maturi per porre un freno alla produzione... da qualche mese non è neppure necessario esportare le Model Y in Europa vista la Giga Berlin sempre più a regime (ricordiamo che a Berlino viene anche prodotto un nuovo colore rosso per la Model Y), vedremo come si evolverà la vicenda.