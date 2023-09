Tesla mette in palio una Model 3 Performance nel suo Programma Referral

Quanti fra voi conoscono già il Programma Referral di Tesla? Fra i premi che si possono ottenere l’azienda californiana ha appena inserito una Tesla Model 3 Performance: bastano 1.000 crediti per avere una chance di vincere l’estrazione.

Spieghiamo velocemente che cos’è il Programma Referral di Tesla. Se consigliate l’acquisto di una Tesla a parenti e amici, e questi finalizzano l’ordine con il vostro “codice amico”, entrambe le parti ricevono dei crediti. Crediti spendibili per ottenere diversi premi o servizi, che possono cambiare a seconda del periodo o del Paese di residenza. Dagli USA ci arriva ora la notizia che gli uomini di Elon Musk hanno messo una Tesla Model 3 Performance fra i premi che è possibile ottenere, anche se ovviamente si tratta di un’estrazione casuale, non di un premio sicuro.

In passato Tesla ha messo in palio anche un Cybertruck: bastavano 500 crediti per ottenere una chance di vittoria, in quel caso però la data di estrazione non è stata mai programmata, sappiamo del resto che il pick-up non è ancora entrato in produzione. Discorso totalmente differente per la Model 3 Performance, la cui estrazione avverrà il prossimo 6 ottobre 2023. Per partecipare servono almeno 1.000 crediti, se ne avete di più potete guadagnare più chance: se spendete 3.000 crediti avete 3 ticket, per così dire. Il premio è stato inserito lo scorso 19 settembre 2023 e viene visualizzato solo a chi porta in Tesla un amico che acquista una nuova vettura con consegna entro il 30 settembre 2023. Ergo: la società ha bisogno di svuotare l’inventario attuale, prima che anche la variante Performance venga aggiornata con il restyling 2024 (abbiamo visto dal vivo la nuova Tesla Model 3 2024).

Come detto sopra, la notizia arriva dagli USA, non abbiamo conferma che la Model 3 Performance possa essere vinta anche in Italia, al momento non stiamo partecipando ad alcun programma referral, dunque non visualizziamo i premi nell’app.