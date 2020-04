Tesla si mette nei guai a causa di HAL 9000 di '2001: Odissea nello spazio'

Tesla a quanto pare si è appena cacciata nei guai per l'uso di immagini riguardanti l'intelligenza artificiale HAL 9000 del capolavoro di film che risponde al nome di 2001: Odissea nello spazio. A quanto pare la casa automobilistica californiana ha però già trovato un rimedio.

La Modalità Sentinella il sistema di sorveglianza che la compagnia usa per tutte le sue vetture, e fa impiego delle telecamere esterne per monitorare quanto accade intorno alla macchina. La funzionalità è stata resa disponibile ai clienti all'inizio dello scorso anno, a migliorare quella che allora veniva semplicemente chiamata "TeslaCam". Quest'ultima feature aveva capacità simili, ma si attivava soltanto quanto qualcuno era all'interno della Tesla.

La Modalità Sentinella invece usa le camere dell'Autopilot per rilevare eventuali vandali, ed è risultata utile in varie e numerose occasioni. Quando questa si attiva mostra sul grosso display di bordo un punto rosso pulsante che può risultare sicuramente familiare, poiché palesemente ispirato all'intelligenza artificiale HAL 9000 ideata dal grande Stanley Kubrick per la sua storica pellicola. In fondo alla pagina, nel caso non aveste in mente il paragone, potrete trovare delle immagini di confronto.

Il problema è che un famoso hacker, un tale Green, ha appena fatto accesso all'imminente programma di accesso anticipato di Tesla, e ha fatto poi sapere tramite Twitter (visibile in calce) che MGM, società che possiede i diritti del film, non vuole che Tesla faccia uso della sua proprietà intellettuale. La casa californiana a questo punto avrebbe già provveduto a sostituire la IA con una non troppo dissimile, ispirata però ad un'altra opera fantascientifica.

Se qualcuno di voi fosse stato un grande appassionato di videogiochi avrebbe già notato il riferimento all'IP di Portal. La notizia non sarebbe affatto sorprendente, in quanto Tesla riempie di riferimenti i propri prodotti.

Mentre aspettiamo di saperne di più vi rimandiamo ad una nuovo update riguardante Tesla Model S e Model X, il quale aggiungerà un "Assetto Ghepardo" alle due EV. Infine vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla Guida Autonoma di Tesla e sul suo rapporto qualità-prezzo.