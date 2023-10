Tesla McFly, la Model 3 con cambio al volante e 'rumore termico': genialata o flop?

Come vi abbiamo raccontato più volte, il rumore delle auto elettriche non piace quasi a nessuno. Se da una parte il silenzio è apprezzabile, dall'altra quel suono quasi da auto telecomandata fa storcere il naso ai più.

Molte le case automobilistiche che hanno quindi deciso di introdurre un rumore fake nelle proprie vetture elettriche, e l'esempio più riuscito è senza dubbio quello della Ioniq 5, che Brian Silvestro ha definito l'elettrica migliore.

Vista questa voglia di “normalizzazione” degli EV da parte degli automobilisti, l'azienda italiana 2electron ha dato vita al suo progetto di Tesla McFly, una Model 3 modificata che emette un rombo pazzesco e che nel contempo presenta il cambio al volante.

L'idea è quella di permettere alla berlina Tesla di regalare le sensazioni di guida di un'auto termica, e per questo è stato introdotto uno sportivissimo paddle al volante per una cambiata in stile supercar, quindi nuovi tasti lungo la console centrale che fanno tanto 'console Nintendo', e una serie di altoparlanti esterni che permettono appunto di far “cantare” la Model 3.

A provarla è stato Andrea Galeazzi, noto recensore del web, apprezzatissimo per le sue review di smartphone, auto e tecnologia in generale. “Quando me l'hanno detto ho pensato ad una vac*ata”, esordisce Galeazzi nel suo video che trovate qui sopra, ma dopo lo stesso si è dovuto ricredere, definendo la Tesla McFly (tra l'altro nome che ovviamente fa riferimento al mitico protagonista della saga di Ritorno al Futuro), una vera e propria “Figa*a!”.

Gli altoparlanti esterni sono posizionati dove di solito vengono messi i tubi di scappamento, e così facendo il rumore risulta essere completamente esterno, con tanto di effetto amplificato nelle gallerie.

Fra le particolarità, la possibilità di scegliere quale rumore riprodurre, a cominciare da uno spettacolare V12. Ovviamente è possibile disattivare il sistema, e per farlo bisogna fermarsi e smanettare con il computer di bordo o eventualmente con l'app dedicata per smartphone.

Va inoltre specificato che il sistema non va a modificare i parametri della centralina di conseguenza la vettura rimane perfettamente in garanzia. Arrivati a questo punto lasciamo a voi la parola: siamo di fronte ad una genialata oppure no?