Tesla ha licenziato dozzine di dipendenti dopo le richieste di maggiori diritti sul lavoro

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato il pensiero di diversi dipendenti Tesla, decisamente scontenti della loro situazione lavorativa e preoccupati per l’enorme pressione che devono sostenere ogni giorno. Alcuni hanno scritto a Elon Musk dicendo che sono stufi di essere trattati come robot, e Tesla ha risposto con licenziamenti di massa.

Soltanto due giorni fa un gruppo di dipendenti dello stabilimento di New York ha deciso di spingere verso la sindacalizzazione, contando sul supporto di Workers United (il cui aiuto è stato importantissimo anche per molti dipendenti di Starbucks), e chiedendo maggior tutela sul posto di lavoro, salari più ricchi e meno tracciamento sulle attività svolte in fabbrica.

Ebbene, a quanto pare la richiesta non è stata accolta a braccia aperte, perché all’indomani della comunicazione, Tesla ha licenziato dozzine di dipendenti, molti dei quali legati al processo di sindacalizzazione, come si evince da un report rilasciato da Bloomberg: “In un deposito presso il National Labor Relations Board degli Stati Uniti, il sindacato Workers United ha accusato Tesla di aver licenziato illegalmente i dipendenti "come rappresaglia per l'attività sindacale e per scoraggiare l'attività sindacale". Il sindacato ha chiesto al consiglio del lavoro di chiedere un'ingiunzione del tribunale federale "per impedire la distruzione irreparabile dei diritti dei dipendenti derivante dalla condotta illegale di Tesla”.

Ovviamente non sono poi mancati i punti di vista dei dipendenti che hanno assistito alla vicenda: Jaz Brisack, un organizzatore di Workes United che lavora appunto alla campagna sindacale in questione, ha affermato: “Questa è una forma di ritorsione collettiva contro il gruppo di lavoratori che ha avviato questo sforzo organizzativo. Le cessazioni sono progettate per terrorizzare tutti sulle potenziali conseguenze della loro organizzazione, nonché per tentare di abbattere il gregge”.

Una dipendete di Tesla New York ha poi aggiunto: “È abbastanza chiaro il messaggio che stanno inviando. Stanno cercando di spaventarci. Ed penso che si stia ritorcendo contro di loro. Ha davvero aperto gli occhi alla gente sul fatto che questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un sindacato”.

E mettendo un attimo da parte questa triste vicenda, vi ricordiamo che sono usciti tutti i dettagli riguardanti il nuovo Hardware 4.0 che arriverà su Tesla Model X e Model S.