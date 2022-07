Tesla ha licenziato il 10% dei dipendenti, ma adesso sono tutti assunti in aziende rivali

Di recente Tesla ha dovuto lasciare a casa il 10% dei suoi dipendenti, oltre al licenziamento di 200 persone impegnate nella guida autonoma del brand, ma a quanto pare non c’è da disperarsi per coloro che hanno ricevuto la brutta notizia, perché praticamente la totalità delle persone è finita immediatamente tra le fila delle aziende concorrenti.

La conferma arriva da uno studio redatto da Punks & Pinstripes, che negli ultimi 90 giorni ha analizzato 457 ex dipendenti Tesla utilizzando i dati provenienti da LinkedIn Sales Navigator. È emerso che la maggior parte delle persone sono finite sotto l’egida di Rivian e Lucid, rispettivamente 56 e 34 persone, mentre altri 8 sono passati sotto l’ala di Ford e General Motors (uno studio dice che Ford e GM supereranno Tesla entro il 2025).

Non dimentichiamo però che spesso Elon Musk non ha definito Tesla come un’azienda costruttrice di auto bensì un’azienda “tech”, e infatti tante altre persone sono diventate portacolori dei colossi tech del momento: 51 dipendenti ex-Tesla sono passati a Apple, 51 sono passati ad Amazon, altri 29 a Google, 25 a Meta e altri 23 che sono diventati una risorsa per Microsoft.

Da notare che alcuni sono passati a Redwood Materials, una compagnia specializzata nel riciclo delle batterie che è guidata proprio dal co-fondatore di Tesla, JB Straubel, mentre altri ancora sono approdati in Zoox, una startup dedicata ai veicoli autonomi che è supportata da Amazon.