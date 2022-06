Tesla licenzia 200 persone impegnate sulla Guida Autonoma: cosa sta succedendo?

Tesla sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita. I numeri parlano di continui record di vendita, solo nel 2022 sono state aperte due enormi Gigafactory, nonostante questo però Elon Musk ha paura della recessione e ha intenzione di salutare circa 3.000 lavoratori. Di sicuro chiuderà un importante ufficio a San Mateo.

Sulla carta Tesla non avrebbe nulla da temere sul fronte della recessione, come anticipato i numeri parlano chiaro: si vendono sempre più Tesla in tutto il mondo e la Model 3 è addirittura entrata nella Top 10 delle auto più vendute worldwide. Un "bad feeling" di Elon Musk ha però portato il CEO ad annunciare prima un taglio di 10.000 posti di lavoro, poi di rimediare a circa 3.000-3.500 (Elon Musk non licenzierà 10.000 lavoratori Tesla). Fra questi ci sono anche 200 lavoratori Tesla di un importante ufficio a San Mateo, il cui compito era etichettare i video provenienti dalle Tesla di tutto il mondo, un lavoro fondamentale per mettere a punto la Guida Autonoma solo attraverso telecamere.

Che Tesla abbia dati sufficienti per continuare lo sviluppo senza questo ufficio? Beh in realtà si tratta solo di un piccolo freno, i data labeler della Guida Autonoma di Tesla sono migliaia in tutto il mondo. Di certo al momento il problema è un altro: sembra che Tesla abbia fatto sapere la pessima notizia ai suoi lavoratori solo nelle ultime ore, sono dunque stati licenziati da un giorno all'altro. È quanto si denuncia su LinkedIn in queste ore, con diversi lavoratori di Tesla San Mateo infuriati.

Scrive ad esempio Marilyn Alvarez, data annotation specialist presso Tesla: "A tutti i miei colleghi Tesla San Mateo vorrei dire che mi dispiace tanto per quello che è successo oggi. Nessuno se lo meritava e mi si spezza il cuore a vedere quante brave persone hanno perso il lavoro. Sono grata di avervi conosciuto, insieme abbiamo risolto problemi, abbiamo creato progetti innovativi, abbiamo vissuto insieme questa esperienza. C'è tanto di cui essere orgogliosi con quello che abbiamo fatto, è stato un duro lavoro. Siete tutti persone degne, gentili e brillanti che meritano il meglio. Spero nell'arrivo di opportunità ancora più grandi".

Sapevamo che Elon Musk avrebbe colpito soprattutto gente salariata "in ufficio", non operai in linea produttiva, nessuno però si aspettava un taglio nel reparto Guida Autonoma. Vedremo quale sarà la prossima mossa della grande T.