Tesla al lavoro su un 'Assetto Ghepardo', ma di cosa si tratta?

Oramai tutti sanno che le vetture elettriche di Tesla sono eccezionali nelle gare d'accelerazione. Le caratteristiche intrinseche della tecnologia di alimentazione, sommate alla tecnologia californiana all'avanguardia, fanno si che spesso anche le supercar debbano arrivare seconde nelle drag race contro queste EV.

Lo dimostra una sfida tra Tesla Model S e Lamborghini Aventador S Roadster che, fatta eccezione per una falsa partenza, ha testimoniato la vittoria della prima ai danni della seconda. La sorella della Model S, la più modesta Model 3, neanche scherza. Infatti una Nissan GT-R Nismo, straordinariamente veloce nelle drag race, l'ha battuta non di molto.

Elon Musk però non sembra volersi accontentare, e si è messo da un po' al lavoro su una nuova versione della Launch Mode, che includerà una funzionalità denominata "Assetto Ghepardo", il qualche coinvolgerà nell'ottimizzazione per le partenze rapide anche le sospensioni adattive. Anche queste ultime sono in sviluppo sia per Model 3 che per Model S ed X, ma si suppone che la berlina premium e il SUV possano riceverne una versione tecnologicamente superiore.

In ogni caso Tesla vuole trarre ogni vantaggio dalle nuove sospensioni per costruirci intorno una feature innovativa. Secondo Green, hacker che ha raccolto le informazioni, l'aggiornamento per l'Assetto Ghepardo sarebbe persino in dirittura d'arrivo, e raggiungerà Model S e Model X Raven:"Per migliorare la trazione, le Sospensioni Adattive useranno un "assetto ghepardo" (abbassando l'asse anteriore) e regoleranno lo smorzamento."

Un approccio simile Tesla già lo utilizza con la Launch Mode, ma quest'ultima abbassa tutta la vettura, mentre dal prossimo aggiornamento sarà solo il muso ad avvicinarsi all'asfalto. Comunque, secondo i report, l'aggiornamento è ancora in fase di test, e alcuni fortunati facenti parte del programma d'accesso anticipato della casa, saranno in grado di scaricarlo in anticipo e restituire feedback a Tesla.