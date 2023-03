Tesla sta lavorando alla nuova Model Y: spunta il nome in codice

Sappiamo che Tesla sta lavorando a una nuova versione di Model 3, aggiornata su diversi fronti e con le nuove funzionalità legate ad Hardware 4.0, ora però spunta il nome in codice anche della nuova Model Y.

Secondo un nuovo report l’azienda di Elon Musk starebbe lavorando a un progetto chiamato Juniper: sarebbe questo il nome in codice della nuova Model Y, che Tesla potrebbe anticipare in qualche modo durante l’evento Investor Day di oggi 1 marzo 2023. Ma quali novità potrebbe portare una nuova Model Y?

Sempre secondo il report in questione (dovuto a due persone molto vicine a Tesla che non hanno voluto rivelare la loro identità), la nuova Model Y potrebbe avere piccole novità sia all’interno che all’esterno, con la sua produzione che potrebbe partire già nel 2024. Volendo essere più precisi, sul web si parla di ottobre 2024 come data di inizio produzione, dunque se state già pensando di prendere una nuova Model Y non vi conviene attendere che sia disponibile alla vendita nel 2025. È poi molto probabile che Tesla utilizzi il suo nuovo Hardware 4.0 anche a bordo del suo crossover (ecco le nuove Tesla con Hardware 4.0).

Speriamo che il Tesla Investor Day in programma possa dirci qualche dettaglio in più, le voci però potrebbero essere fondate: la Model Y è entrata in produzione nel 2020, un piccolo aggiornamento dopo quattro anni è assolutamente realistico, anche se sappiamo che gli uomini di Elon Musk hanno già apportato qualche correzione negli ultimi anni. Speriamo di saperne presto molto di più.