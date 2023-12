Tesla sta lavorando a un caricatore wireless per auto: ufficiale!

Oggi ricaricare uno smartphone con la ricarica induttiva (senza fili) è cosa abbastanza comune, ma è pensabile fare lo stesso con le auto elettriche? Sulla carta, nulla è impossibile, bisogna chiaramente pensare in grande e adattare potenze molto più alte, la cosa però è fattibile e anche Tesla ci sta lavorando.

In passato vi abbiamo raccontato di come Tesla avesse acquistato la società tedesca Wiferion, specializzata proprio in ricarica wireless per veicoli. Tutti abbiamo pensato che l’azienda americana volesse investire nella ricarica wireless per le sue auto, poi però Wiferion era stata a sua volta ceduta (ne abbiamo parlato qui: Tesla ha venduto Wiferion). Addio ricarica wireless dunque? Elon Musk e soci avevano trovato la sfida troppo grande e l’avevano abbandonata? Assolutamente no: Tesla ha ora confermato di star lavorando a un caricatore wireless a induzione da installare a casa.

Non che collegare la propria vettura alla wallbox di casa con il cavo sia un’operazione così disastrosa e “time consuming”, però pensate a quale comodità possa essere parcheggiare e avere l’auto già in carica grazie a una placca installata sul pavimento.

In futuro questa tecnologia potrebbe essere implementata sulle strade pubbliche: i parcheggi a bordo strada oppure i parcheggi coperti potrebbero avere le placche di ricarica sul pavimento. Basterebbe fermarsi con l’auto per avviare la ricarica, con la vettura che dialogherebbe con la rete per la fatturazione. Questa sì che sarebbe una grande innovazione, poiché le nostre auto restano parcheggiate in strada anche molte ore, per non dire tutta la notte in molti casi; la ricarica potrebbe essere anche abbastanza lenta, l’alta potenza potrebbe rimanere appannaggio delle colonnine autostradali. Che ne pensate di un sistema simile?