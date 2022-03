Tesla sta lavorando a batterie al manganese, la conferma di Elon Musk a Berlino

Qual è secondo voi il vero elemento chiave di un'auto elettrica? Ve lo diciamo noi: la sua batteria. A oggi è la parte che costa e pesa di più, inoltre gli ioni di litio tendono a perdere la loro capacità con il passare degli anni e il mercato è alla continua ricerca di nuove soluzioni. Ebbene Elon Musk sta lavorando a batterie al manganese.

Sappiamo tutti che il futuro delle batterie per auto sarà probabilmente a stato solido, nel frattempo però non è escluso che le aziende facciano ricerca anche su altre chimiche, altre tecnologie. La stessa Tesla monta oggi batterie LFP (litio-ferro-fosfato) sulle sue auto Standard Range (le batterie LFP di Tesla dopo 9.000 km), differenti da quelle agli ioni di litio, infatti possono essere caricate fino al 100% a ogni ricarica (ricaricate la Tesla Model 3 LFP sempre fino al 100%), non è necessario fermarle all'80% per preservare il loro ciclo vitale.

Intervenuto all'inaugurazione della Tesla Giga Berlin (Elon Musk balla a Berlino alla sua nuova Gigafactory), dove sono state consegnate le prime Tesla Model Y Performance prodotte in Europa, Elon Musk ha parlato di batterie al grafene ma soprattutto al manganese. A una domanda del pubblico sulle batterie al grafene, il magnate ha risposto di essere molto scettico a riguardo, non ha escluso però il lavoro di Tesla su materiali e chimiche differenti da quelle solite: "Penso che il manganese abbia potenzialità interessanti" ha detto alla folla arrivata all'impianto vicino Berlino, del resto questa materia prima può aiutare a ridurre il nichel, materiale che oggi ha aumentato il suo valore e presto potrebbe far alzare i costi delle batterie (le auto elettriche costeranno di più).

"Costruendo un catodo realizzato per due terzi da nichel e un terzo da manganese, possiamo produrre il 50% di celle in più con la stessa quantità di nichel". Una batteria di questo tipo potrebbe far risparmiare a Tesla milioni di dollari, elemento utile a tenere sotto controllo i prezzi finali delle auto. Prezzi che comunque stanno aumentando gradualmente: proprio nei giorni scorsi il prezzo della Tesla Model 3 è salito in Italia. Ricordiamo che l'intera industria automotive sta vivendo un periodo molto particolare, fra crisi dei chip e materie prime sempre più scarse e a prezzi folli, con il nichel in particolare che sta risentendo della crisi russa.