Tesla lavora alla Model 3 Sport, l'erede della Performance con sedili sportivi

Con la presentazione della nuova Tesla Model 3 2024, la variante Performance è stata messa in stand-by (la Tesla Model 3 Performance sparisce dal listino italiano). La società non vi permette più di ordinare la Model 3 Performance, presto però potrebbe arrivare una variante del tutto rinnovata.

Secondo i rumor trapelati in rete, messi in circolo come spesso accade dal noto hacker green, Tesla starebbe programmando l’uscita di una Model 3 “Sport”. Questa nuova variante sportiva andrebbe a modificare più elementi rispetto alla Performance degli anni scorsi, in particolare Tesla potrebbe montare dei sedili differenti, più “contenitivi”, come si confà alle vetture più performanti. Ricordiamo che le Tesla Performance a cui siamo abituati non prevedono grandi cambi interni, hanno un software con opzioni aggiuntive, prestazioni superiori, badge aggiuntivi, freni e sospensioni migliori e cerchi specifici, l’abitacolo però è sostanzialmente identico alle altre versioni.

Differente sarebbe anche il poggiatesta di questi sedili sportivi, incassato nel resto della struttura. Insomma, andremmo a parlare di sedili sportivi in piena regola. L’hacker green ha poi anche scoperto quella che per noi è “l’acqua calda”: Tesla ha modificato anche la seconda fila di sedili nella nuova Model 3 2024 vista in anteprima dal vivo, aggiungendo un poggiatesta sul sedile centrale, ricordiamo però che negli USA la nuova berlina non è ancora arrivata. Solitamente le novità arrivano prima negli USA, questa volta invece grazie alla Giga Shanghai la Model 3 2024 arriva prima in Europa e in Cina che in patria.