Questa Tesla lascia scie di fuoco come la DeLorean di Ritorno al Futuro

Cosa succede quando la passione per la trilogia cinematografica di Ritorno al Futuro si mescola con quella per Tesla? Beh accadono cose che soltanto in America potrebbero prendere forma...

Il canale YouTube Supercar Blondie ha pubblicato un video decisamente fuori di testa con protagonista una Tesla Model X Plaid, probabilmente il SUV elettrico di serie più potente al mondo con i suoi 1.020 CV provenienti da tre motori elettrici (per saperne di più, noi la Tesla Model X Plaid a tre motori l’abbiamo guidata). Non parliamo però di un’auto stock ma di un modello pesantemente modificato per assomigliare alla mitica DeLorean di Ritorno al Futuro per l’appunto. L’omaggio, se così vogliamo chiamarlo, pesca dettagli soprattutto dai primi due film con Michael J. Fox e Christopher Lloyd: sul retro abbiamo il serbatoio “mangia-rifiuti” del secondo film, sulla plancia - invece - figurano diversi elementi della vettura modificata da Doc Brown. Come se tutto questo non bastasse, la Model X Plaid in questione è dotata di un sistema in grado di lasciare delle tracce infuocate appena dietro le ruote dell’auto, proprio come accadeva dopo i viaggi nel tempo nel primo film della saga.

Come chicca aggiuntiva, la targa della vettura è stata personalizzata e riporta la dicitura “OUTAGA5”, letteralmente “Senza carburante”, mentre l’auto del film aveva “OUTATIME”, “Fuori dal tempo”. Un lavoro a dir poco certosino che regala non poche soddisfazioni, anche a noi che guardiamo il tutto tramite uno schermo. Probabilmente non potremo fare molto altro, girare con un’auto simile in Europa sarebbe senza alcun dubbio illegale.



Sempre a proposito di Tesla e Back to the Future, anche un Tesla Cybertruck ha omaggiato Ritorno al Futuro.

