Tesla lanciata nello spazio 5 anni fa: ecco dove si trova ora la Roadster

Chi si ricorda della Tesla Roadster lanciata nello spazio? Era il 6 febbraio del 2018, una vita fa, quando quel genio di Elon Musk decise di dare vita ad una delle operazioni di marketing più clamorose di tutti i tempi, pubblicizzando nel contempo Tesla e SpaceX.

Il manager di origini sudafricane decise di lanciare nello spazio una Tesla Roadster con tanto di manichino a bordo vestito da astronauta, il mitico Starman, e di lasciarla quindi navigare nell'universo infinito, vagando senza alcuna meta. Un evento planetario che venne visto in diretta in tutto il mondo, e che regalò un'eco stupefacente ad Elon Musk.

A distanza di poco più di cinque anni sono molti a domandarsi dove sia finita la mitica Tesla Roadster, e la risposta non è semplice. Si sa per certo che l'auto elettrica abbia registrato sul contachilometri 4 miliardi di km orbitando nel nostro sistema solare, tenendo conto che sta viaggiando a 26mila chilometri all'ora.

Dove si trovi esattamente però nessuno sa dirlo, ma in ogni caso se qualcuno volesse approssimativamente scoprire la sua posizione potrà affidarsi al sito whereisroadster.com, un portale web creato appunto per seguire la Tesla spaziale. L'auto dovrebbe trovarsi sull'orbita di Marte, ma è difficile affermarlo con certezza anche perchè nello spazio non esiste il Gps ne tanto meno la connessione internet, ed inoltre non è da escludere che la vettura sia andata distrutta magari incontrando qualche meteorite o qualche detrito spaziale.

Tra l'altro vari scienziati del mondo nel corso di questi ultimi anni hanno detto che per provare a cercare la Tesla nello spazio ci vorrebbe un grande investimento di tempo e denaro che non sarebbe giustificato: quindi perchè mettersi a cercarla? Bisognerebbe armarsi di un telescopio con un diametro di circa 14.600 metri, un'opera gigantesca, e a quel punto si potrebbe visionare la vettura volante. Sarebbe curioso comunque sapere in che condizioni si trovi la macchina e anche Starman, che era stato posizionato con tanto di cuffie collegate all'impianto audio: funzionerà ancora?

La cosa certa è che da quella data per la casa di Elon Musk sembra passata una vita, pensando a quanto l'azienda sia cresciuta nel tempo. All'epoca non aveva di certo la fama che ha oggi, e basti guardare al record di auto vendute da Tesla nel 2022 per capirlo. Il 'giocattolino' di Elon Musk ha saputo conquistare sempre più mercato nel corso degli anni, ed ora, grazie ad un forte investimento negli impianti produttivi e in tecnologia, Tesla riesce ad ottenere guadagni record: il raffronto con la concorrenza è imbarazzante.