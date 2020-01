Tesla lancia il Wall Connector di nuova generazione con WiFi integrato

Il modo più veloce di ricaricare un’auto elettrica è certamente quello di connetterla a una colonnina pubblica Fast Charge, tuttavia il metodo più comodo potrebbe essere quello della ricarica casalinga. Quasi ogni grande produttore offre infatti un wallbox da installare a casa, Tesla compresa, che oggi ha lanciato una nuova versione.

Sin dalla sua prima interazione il Wall Connector di Tesla si è dimostrato un ottimo oggetto di design, utile a caricare velocemente (per quanto la rete casalinga possa permettere) la propria vettura in garage o in cortile. Ebbene oggi la società californiana ha rilasciato una nuova versione aggiornata, completa finalmente di WiFi.

L’esperienza dunque si arricchisce ulteriormente, con la connessione che serve a ricevere notifiche sullo smartphone quando la carica è stata completata, nuovi aggiornamenti software over-the-air, ottenere assistenza remota quando necessario.

Dal punto di vista tecnico invece non aspettatevi grandi cambiamenti rispetto alla precedente versione: ricarica fino a 70 km in un’ora a 11,5 kW, è compatibile con Model 3, S e X e qualsiasi impianto elettrico, può essere installato all’interno come all’esterno, ha un cavo di 5 metri e mezzo e possiede appunto il WiFi 2.4 GHz 802.11 b/g/n. Negli USA il nuovo Tesla Wall Connector è prezzato 500 dollari, in Italia potrebbe sostituire l’attuale a 530 euro.