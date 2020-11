Tesla lancia la sua Tequila ufficiale, un nuovo scherzo di Elon Musk che diventa realtà

Per moltissimi fan di Elon Musk, Tesla è ben più che un semplice marchio: è un vero e proprio stile di vita, da ostentare alla prima occasione buona. Ce ne siamo accorti il giorno che il brand californiano ha lanciato i suoi costosi pantaloncini griffati, oggi invece tocca alla Tequila Tesla.

Avete letto bene, l’azienda di Elon Musk ha lanciato sul mercato una particolare bottiglia di Tequila brandizzata, che tra l’altro può vantare una forma quantomai appariscente. Il vetro è infatti modellato per assomigliare a un fulmine stilizzato, chiaro rimando all’elettricità, un nuovo scherzo del CEO sudafricano che diventa realtà.

Tutto è iniziato nel 2018, quando Elon Musk ha inventato un pesce d’aprile per prendere in giro gli hater di Tesla; ha detto in giro che la società era ormai fallita e che lui era svenuto appoggiato a una Tesla Model 3 attorniato da bottiglie di “Teslaquila” (e oggi sappiamo che la storia della bancarotta non è davvero esistita solo per un soffio...).

Un marchio, Teslaquila, che l’azienda successivamente ha persino registrato, nulla però era successo fino a oggi. Ma quanti soldi ci vogliono per portarsi a casa una bottiglia di Tesla Tequila? Sullo shop americano sono richiesti 250 dollari, circa 212 euro. Purtroppo al momento si può acquistare solo negli USA e in quegli Stati che permettono le spedizioni d’alcool.