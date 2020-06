Tesla lancia lo spoiler ufficiale per Model 3 in fibra di carbonio

Se conoscete il mondo Tesla, sapete come Elon Musk offra anche versioni Performance delle sue Model 3 Standard e Long Range. Ora però c'è un modo per aumentare la stabilità e la tenuta di strada anche sui modelli non-Performance, con Tesla che ha lanciato il suo spoiler posteriore ufficiale.

Si può trovare sullo shop ufficiale del produttore californiano e costa 800 dollari. Come si legge dalla descrizione, lo spoiler "aumenta la stabilità alle alte velocità senza gravare troppo sui pesi", è infatti costruito in fibra di carbonio intrecciata con finitura opaca. Nel caso in cui lo spoiler non dia i risultati da voi sperati, una volta venduto Tesla non concede alcun rimborso, negli 800 dollari dell'acquisto però sono comprese la spedizione e l'installazione presso un Service Center Tesla di vostra scelta.



In questo modo anche una Tesla Model 3 Standard Range Plus può guadagnare un aspetto più sportivo e aggressivo, senza andare a scomodare i 64.590 euro di partenza richiesti per una Performance - che comunque ha un po' di autonomia in più, una velocità massima di 261 km/h e uno scatto 0-100 km/h possibile in 3,4 secondi. Attualmente lo spoiler è presente sullo shop americano e canadese ma potrebbe presto arrivare anche in Europa.