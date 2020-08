Tesla lancia il servizio ufficiale di wrapping: se ne vedranno di tutti i colori

Il wrapping permette di personalizzare la propria auto con una pellicola senza che la verniciatura originale venga alterata, anzi, proteggendola. Tesla ha da poco lanciato in cinque città cinesi un servizio ufficiale per rendere unica la propria Model 3, S, X o Y.

Negli ultimi anni la gamma colori Tesla è andata sempre più assottigliandosi, un processo necessario per snellire la produzione e facilitare le riparazioni presso i centri di assistenza. Ciò ha portato molti proprietari a rivolgersi ad aziende terze per avere la propria Tesla del colore desiderato. L'arrivo di un servizio ufficiale di wrapping potrebbe parzialmente attenuare gli svantaggi di una personalizzazione limitata al momento dell'acquisto.

Nel post Weibo (un social molto in voga in Cina) di Tesla viene così invogliato il cliente: “Le Tesla sono sempre più comuni in strada e sta diventando sempre più difficile riconoscere la propria auto alla stazione di ricarica. Come puoi rendere la tua Tesla diversa e farla distinguere dal resto?”

Attualmente non si hanno informazioni del servizio al di fuori delle città di Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Suzhou. È possibile che l'azienda di Musk lo stia testando in Cina per poi espanderlo ad altri mercati.

Non è un caso che Elon Musk abbia dichiarato che chi vuole il Cybertruck di un altro colore può rivolgersi al wrap, consiglio immediatamente accolto dall'azienda Dbrand.