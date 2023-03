Tesla lancia il Safety Score 2.0: dal sistema dipende il prezzo dell'assicurazione

A fine 2021 Tesla ha lanciato una nuova feature: il Safety Score, uno strumento in grado di calcolare quanto sia sicuro il nostro stile di guida (Tesla lancia il Safety Score). Solo i punteggi massimi avrebbero avuto accesso libero alla Guida Autonoma Beta, ora però il sistema si aggiorna: arriva il Safety Score 2.0 con un fine ben preciso.

Tesla ha lanciato oggi 24 marzo il nuovo Safety Score 2.0, un aggiornamento molto importante che punta a rendere la valutazione della nostra guida più equa e realistica, anche perché non è solo un "gioco" per l'accesso alla Guida Autonoma Beta. Difficilmente Tesla sviluppa prodotti e servizi tanto per passare il tempo: il Safety Score 2.0 sarà uno strumento fondamentale per l'assicurazione di Elon Musk. Come saprete, la società californiana offre negli Stati Uniti una vera e propria RC Auto il cui prezzo non è fisso per tutti gli utenti. Il costo reale viene calcolato anche in base al nostro stile di guida, ed è qui che entra in gioco il Safety Score 2.0.

Gli utenti con punteggio alto avranno un premio assicurativo da pagare più basso, mentre quelli con la guida più avventata, pericolosa e rischiosa avranno un premio più alto. È un modo abbastanza subdolo da parte di Elon Musk e soci di farci guidare con maggiore attenzione, anche se ovviamente nessuno è costretto ad accettare le condizioni di Tesla, il mondo là fuori è pieno di compagnie assicurative. Ma torniamo alle novità principali del Safety Score 2.0: ora guidare velocemente per molto tempo farà abbassare il punteggio, nello specifico se si andrà spesso oltre i 137 km/h, il sistema farà attenzione anche alla cintura di sicurezza, guidare oltre i 16 km/h con la cintura di sicurezza sganciata sarà un fattore negativo.

Tesla vuole capire anche quante ore guidate in notturna: guidare spesso fra le 22:00 e le 4:00 sarà un altro fattore negativo sulla valutazione. Infine le Tesla saranno in grado di riconoscere le frenate brusche dovute magari a un semaforo giallo, in casi come questi il sistema ignorerà l'azione, mentre precedentemente venivano valutati in modo negativo. Voi stipulereste un'assicurazione in grado di farvi risparmiare ma con questo alto livello di controllo?