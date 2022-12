Tesla lancia un pad di ricarica ispirato al Cybertruck: non vi costerà poco

In questi ultimi anni la ricarica wireless ha cambiato le abitudini di molti: ricarichiamo senza fili smartphone, auricolari, persino e-book reader e tazze smart. Anche le automobili di nuova generazione offrono un caricatore wireless a bordo, Tesla però ha deciso di andare oltre e lanciare un caricatore wireless da scrivania.

Il design del prodotto è ispirato al Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico che Elon Musk ha presentato al mondo a fine 2019 e che non è ancora riuscito a commercializzare (ricordate il fail dei vetri del Cybertruck rotti in diretta mondiale?). Si tratta di un caricatore wireless molto particolare, capace di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

A oggi è disponibile solo sullo Shop Tesla americano e non costa neppure poco: si parla di 300 dollari. Vi portate però a casa un oggetto Tesla Original dal design unico, con connettore USB-C e un adattatore da 65 W - utile a caricare ogni dispositivo fino a 15 W in simultanea. È dotato di tecnologia FreePower che carica i dispositivi Qi senza mantenere un allineamento specifico, basta posare il dispositivo in qualunque punto del pad per iniziare la ricarica.

In Italia il dispositivo non è ancora disponibile ma potete sempre ripiegare su un particolare powerbank Tesla Original. Si tratta di una batteria portatile che offre fino a 10.000 mAh di potenza e 37 Wh di energia. Si può ricaricare sia in modalità wireless che tramite cavo USB-C e lo stesso vale per i dispositivi che intendiamo ricaricare con esso: possiamo appoggiarli sulla superficie oppure sfruttare il cavo. Fortunatamente questo prodotto è più accessibile del nuovo pad ispirato al Cybertruck: costa 99 euro sullo Shop Tesla italiano e si può avere nei cinque colori classici Tesla che troviamo anche sulle automobili.