Tesla lancia un nuovo e strano pacchetto per la sua Model Y

Tesla ha appena reso disponibile un nuovo pacchetto aggiuntivo per la sua Model Y, il quale aggiunge alcune feature per il sistema di rimorchio e presenta dei dettagli davvero strani riguardo le sue capacità effettive.

Già ad aprile la casa automobilistica californiana aveva cominciato ad offrire la possibilità di montare un gancio di traino come optional, ma adesso sul sito del brand è comparso un nuovo pacchetto aftermarket chiamato "Model Y Tow Package" dal costo di 1.200 dollari.

La cosa interessante è che Tesla nella descrizione dell'optional ha aggiunto una descrizione che rivela altre informazioni:"Equipaggia la tua Model Y con una barra da rimorchio in acciaio da elevata capacità e con un potente gancio capace di trainare 1.587 chilogrammi per cerchi da 19 e 21 pollici o 1.043 chilogrammi per cerchi da 20 pollici. La Tow Mode (modalità rimorchio) monitora attivamente l'oscillazione del rimorchio e regola la frenata e la velocità delle ruote."

Il fatto strano riguarda la capacità di rimorchio in base ai cerchi che, se sono da 20 pollici, la riducono drasticamente. Si tratta di un elemento certamente negativo, soprattutto considerando il fatto che, quando si vanno a scegliere i cerchi all'interno del configuratore sul sito ufficiale, niente di tutto ciò viene specificato. Al momento infatti, nel caso in cui andaste a controllare di persona, è ancora riportato che i cerchi da 20 possono trainare fino a 1.587 chilogrammi.

La confusione dei clienti è quindi assolutamente lecita, e dal nostro canto speriamo che il produttore di Fremont possa porvi rimedio quanto prima facendo chiarezza sulla questione.



Nel frattempo Tesla è al lavoro su numerosi fronti. Il primo concerne la costruzione del suo primo stabilimento europeo, la Giga Berlin. I lavori erano stati interrotti a causa della pandemia di coronavirus, ma adesso procedono a ritmi serrati. L'altro fronte è quello dello sviluppo del Tesla Semi, che a quanto pare sarebbe arrivato al termine. Elon Musk alcuni giorni fa aveva intimato ai propri dipendenti di avviare la produzione in serie del tir, e adesso sono state condivise su Twitter delle immagini che riprendono il veicolo mentre consegna delle auto elettriche ai clienti.