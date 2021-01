Tesla lancia il nuovo inverter DC/AC per pannelli solari: smart e fino a 7,6 kW

Tesla è sicuramente famosa per le sue auto elettriche, dalla lussuosa Model S all’ultima arrivata Model Y, in attesa ovviamente del futuristico Cybertruck. La società è però impegnata anche nel campo dell’energia solare e ora ha appena lanciato un nuovo Solar Inverter.

Non tutti gli utenti sanno che Tesla ha un impianto (la cosiddetta Gigafactory 2, a Buffalo) dedicato solo ed esclusivamente alla fabbricazione di pannelli solari, che vende in tutti gli Stati Uniti e non solo - qui potete farvi un’idea di quanto siano scesi i prezzi di recente. Oltre ai pannelli, Elon Musk e soci producono anche le batterie Powerwall per lo stoccaggio dell’energia, la line-up però era effettivamente incompleta, mancava un inverter in grado di trasformare la corrente continua DC prodotta dai pannelli solari in corrente alternata AC, ovvero l’elettricità che tutti abbiamo in casa.

Ora la gamma è completa: il nuovo Solar Inverter di Tesla funziona sia con i pannelli della società americana che con prodotti di terze parti. Viene venduto con una garanzia di 12 anni e mezzo, inoltre può essere installato sia all’esterno che all’interno. Può infatti funzionare a temperature comprese fra i -30 e i 45 gradi centigradi. L’inverter, esattamente come le batterie Powerwall di ultima generazione, si potrà connettere al WiFi, a internet via Ethernet oppure alla rete cellulare, così che possa dialogare costantemente con il nostro smartphone - e aggiornarsi all’occorrenza. Il suo peso supera di poco i 23 kg.

Due i tagli disponibili per il momento, 3,8 kW e 7,6 kW. Sul sito ufficiale Tesla è già possibile effettuare il pre-ordine ma non sappiamo quando il dispositivo sarà consegnato; soprattutto non conosciamo ancora il suo prezzo, restiamo in attesa di saperne di più.