Tesla lancia la nuova batteria Powerwall + per alimentare casa e auto con l'energia solare

Negli ultimi anni il mercato dei pannelli solari con batteria di accumulo è letteralmente esploso, con Tesla grande protagonista. L’azienda di Elon Musk vende sia impianti fotovoltaici che batterie Powerwall - e ora abbiamo caratteristiche tecniche e design del nuovo Powerwall +.

Si tratta del primo aggiornamento dopo il Powerwall 2 presentato nel 2016 e sembra che la potenza di output sia di fatto raddoppiata rispetto alla versione precedente. Queste le principali caratteristiche dell’accumulatore: 13,5 kWh di capacità, input/output su rete di 120/240 VAC (corrente alternata), 5 kW di potenza continua di input, 7,6 kW di output massimo. Gli Ampere massimi invece sono 32 A quando connesso alla rete, altrimenti si può arrivare a 40 A “off-grid”.

A corrente continua si toccano i 600 VDC, con voltaggi da 60 a 550 VDC. La batteria si connette inoltre all’applicazione mobile di Tesla, è dotata di connessione WiFi, ethernet e cellulare LTE/4G (in linea con il nuovo wallbox). L’azienda californiana vende il suo nuovo dispositivo con una garanzia di 10 anni, significa che il cliente per 10 lunghi anni non ha bisogno di preoccuparsi, neppure se il suo apparato perde troppa capacità - poiché al di sotto di una certa soglia Tesla lo sostituirebbe a costo zero.