Tesla lancia una nuova Model Y Dual Motor con batteria più piccola negli US

In Italia Tesla vende sia le nuove Model Y prodotte a Berlino (le Performance) che quelle provenienti da Shanghai, a trazione posteriore e autonomia standard oppure Long Range a doppio motore. Negli Stati Uniti per anni ci sono state solo due opzioni, ora però ne è arrivata una terza.

Sin dal lancio commerciale negli Stati Uniti la Tesla Model Y di Elon Musk è stata proposta in due sole varianti: Long Range Dual Motor oppure Performance. Ora oltreoceano è spuntata una nuova, particolare variante chiamata semplicemente Model Y. A differenza della nostra Model Y base a trazione posteriore, questo crossover americano ha comunque due motori e trazione integrale AWD, la batteria però è diversa così come il prezzo.

Rispetto alla classica Long Range, che promette fino a 530 km di autonomia, la nuova Model Y può arrivare a 450 km con una sola carica, ha dunque una batteria leggermente più compatta. Il suo prezzo parte da 49.990 dollari, può dunque essere interessante per chi voglia risparmiare un po' di denaro: la Long Range costa di partenza 52.990 dollari, supera dunque la soglia psicologica dei 50.000 dollari. Anche la nuova Model Y, così come le sorelle della gamma, è compatibile negli USA con il contributo federale di 7.500 dollari, potenzialmente dunque una nuova Model Y si può prendere a partire da 35.000 dollari, togliendo dal totale 7.500 dollari di Tax Credit, 2.000 dollari di incentivo californiano e 5.400 di benzina risparmiata in 6 anni di utilizzo.

Ricordiamo che anche in Italia è possibile acquistare una Tesla a circa 36.000 euro: basta prendere una Model 3 RWD in pronta consegna compatibile con l'Ecobonus italiano.