Tesla lancia una Model 3 con 151 km di autonomia: l'assurda mossa in Canada

È già da un po’ tempo ormai che Tesla ha preso l’abitudine di adattare i listini dei vari mercati agli incentivi disponibili. In Italia, grazie all’Ecobonus 2021, tutta la line-up Model 3 è stata portata al di sotto dei 61.000 euro, in Canada invece è stata lanciata una particolare Model 3 “castrata”.

Il motivo è molto semplice, nel Paese nordamericano vengono concessi fino a 5.000 dollari di incentivo federale sulle auto elettriche se non si sfora un certo budget, e la Model 3 Standard Range Plus che conosciamo anche noi in Italia costa in Canada 52.990 dollari, una cifra fuori dai suddetti incentivi. Tesla ha così pensato di far uscire una versione “castrata” per soddisfare i requisiti: per 46.389 dollari i cittadini canadesi possono portarsi a casa una Model 3 Standard Range, dunque non Plus, il che significa niente Autopilot base e autonomia bloccata a soli 151 km.

La batteria è identica alla Standard Range Plus, è però il software a limitare l’autonomia. Ci chiediamo dunque: vale davvero la pena acquistare una Model 3 così tanto castrata e - alla fine - sovrapprezzata (visto che comunque paghiamo tecnologie che non possiamo usare), con 151 km di range anziché i soliti 423 e senza Autopilot base? Per oltre 46.000 dollari per giunta? Il nostro parere non è molto positivo, a rispondere però saranno i dati di vendita in Canada... siamo curiosi di vedere quante persone decideranno di accontentarsi pur di avere una Tesla.