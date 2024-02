Tesla lancia in Italia la funzione Carica con Fotovoltaico: a cosa serve?

Se si ha la possibilità di installare dei pannelli solari presso la propria abitazione e al contempo di possedere un’auto elettrica, beh allora ci si può considerare sicuramente fortunati. Da oggi inoltre Tesla lancia in Italia la funzione Carica con Fotovoltaico per rendere l’esperienza di ricarica ancora migliore.

La funzione è ovviamente associata agli impianti fotovoltaici Tesla Solar (al momento sembra che la funzione non supporti impianti di terze parti...) e permette di ricaricare il veicolo con l’energia prodotta in eccesso - ottimizzando così la produzione dell’impianto.

Attraverso l’applicazione Tesla per smartphone è possibile impostare i limiti di Carica con Fotovoltaico e ricaricare solo con l’energia prodotta “in più”, preservando così la carica delle batterie Powerwall che serve per alimentare la nostra abitazione (le batterie Tesla Powerwall sono arrivate alla loro terza generazione, fino a 11,5 kW di potenza).

Affinché Carica con Fotovoltaico funzioni è necessario avere il seguente hardware:

Model S, Model 3, Model X o Model Y con software 2023.32 o versione successiva

Powerwall con impianto fotovoltaico con software 23.12.10 o versione successiva

App Tesla in versione 4.30.5 o versione successiva

Attenzione: attualmente, Model S 2012-2020 e Model X 2015-2020 non sono idonee per questa funzione. Per saperne di più su Carica con Fotovoltaico e vedere tutti i passaggi da fare per sfruttare la funzione vi rimandiamo alla pagina ufficiale del sito Tesla.