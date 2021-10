Tesla lancia una nuova funzionalità: la Modalità Sentinella in tempo reale

Tesla è una casa automobilistica divenuta famosa per molti motivi, tra i quali c'è il costante aggiornamento over-the-air che caratterizza tutti i modelli elettrici proprietari. Come avrete già intuito, è appena arrivato un altro update particolarmente interessante.

Chi segue la compagnia di Elon Musk sa bene che i suoi veicoli dispongono di una funzione denominata Modalità Sentinella. Essa permette all'auto di registrare tutto quello che accade intorno alla vettura, per cui è molto utile nel raccogliere del materiale video importante in seguito ad un incidente o ad un atto vandalico (ecco la Sentinella di Tesla mentre becca un ladro in azione).

Adesso però il team di Palo Alto ha dato la possibilità ai propri clienti di controllare in tempo le telecamere di serie posizionate dentro e fuori l'abitacolo attraverso l'app Tesla ufficiale. Si tratta da una feature premium che al momento richiede, ai cittadini statunitensi, un esborso di 10 dollari al mese.



Di questo aggiornamento si parlava da mesi, ma nelle scorse ore è finalmente divenuto realtà sotto il nome di "Sentry Mode Live Camera Access". Ecco come la casa automobilistica californiana ha commentato nel merito della questione:"Adesso potete controllare da remoto l'area intorno alla macchina mentre questa è parcheggiata, in modo tale da confermare la sicurezza della zona prima di tornare in macchina. Live Camera funziona tramite crittografia end-to-end a cui Tesla non può accedere. Per abilitare o disabilitare bisogna premere su Controls e poi su Safety & Security."



Ora come ora l'aggiornamento è disponibile soltanto per i dispositivi con iOS, e non è ancora chiaro in che momento gli utenti Android verranno accontentati. Nel frattempo attendiamo con ansia di sapere se la Live Camera è già attiva per i consumatori europei, che del resto meriterebbero un certo credito: a settembre la Model 3 ha dominato le vendite europee battendo ampiamente tutte le sue rivali, anche quelle dotate di motore a combustione interna.