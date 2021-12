Tesla lancia il Cyberquad per bambini: caratteristiche e prezzo

La celebre notte del Cybertruck, Tesla ha presentato al mondo anche un futuristico ATV elettrico chiamato Tesla Cyberquad. Di questo veicolo si sono perse le tracce, il brand del resto ha avuto da fare con le nuove Model Y, S e X, ora però arriva una versione per bambini.

Potrebbe sembrare un Pesce d'Aprile ma non lo è affatto, anche perché la notizia è arrivata l'1 dicembre. Tesla ha lanciato il Cyberquad for Kids ed è già disponibile nello shop Tesla degli Stati Uniti. Il suo prezzo? 1.900 dollari, poco meno di 1.700 euro al cambio, con una velocità massima di 15 km/h. L'aspetto è ovviamente identico al Cyberquad originale, cambiano soltanto le dimensioni, visto che gli uomini di Elon Musk hanno rimpicciolito le proporzioni.

La batteria di bordo permette poi un'autonomia di circa 25 km e si ricarica in 5 ore, siamo sicuri che sarebbe un eccellente regalo di Natale per moltissimi bimbi là fuori. Tesla raccomanda il "giocattolo" dagli 8 anni in su, il peso massimo supportato è di 68 kg, mentre il veicolo stesso pesa 55 kg. Arriva a casa in 2-4 settimane, negli USA ovviamente, ma non completamente assemblato, genitori e figli avranno di che divertirsi con almeno 18 parti diverse da mettere insieme. In confezione ci sono anche delle chiavi a brugola utili per il montaggio.