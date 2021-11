Tesla lancia un nuovo connettore casalingo: è adatto a tutte le auto

Da alcune settimane a questa parte Tesla ha avviato una sorta di percorso verso l'inclusività della ricarica. Dopo aver reso i Supercharger compatibili con modelli terzi in Olanda, adesso ha lanciato un nuovo caricatore casalingo per auto elettriche con connettore "universale".

L'accessorio sfrutta infatti la presa J1772, la quale funziona tranquillamente con quasi ogni veicolo a batteria commercializzato negli ultimi anni. Questa mossa era attesa praticamente da anni, quindi non sorprende ma fa comunque felici molti consumatori:"Caricate il vostro veicolo elettrico a casa con il Wall Connector J1772 Gen 2, una conveniente soluzione per la ricarica casalinga per i proprietari di veicoli elettrici. Basta connettere durante la notte e l'auto si caricherà mentre dormite."

"Con una potenza massima in output pari a 9,6 kW per veicolo, il Wall Connector J1772 Gen 2 include un cavo dalla lunghezza di 7,3 metri, impostazioni multiple sulla potenza e un design versatile adatto a interni ed esterni." E' molto interessante il fatto che il sistema non presenti alcun connettore proprietario: è la prima volta nella storia di Tesla.



Difatti per caricare un modello di Palo Alto bisogna possedere un adattatore apposito, e in effetti la compagnia consiglia ai suoi clienti di affidarsi al regolare Tesla Wall Connector. "Ai proprietari di vetture Tesla, raccomandiamo il Wall Connector per l'esperienza di ricarica casalinga più comoda. Il Wall Connector J1772 Gen 2 richiede un adattatore per i modelli Tesla."



Quest'ultimo è appena stato commercializzato sul suolo statunitense per una cifra di 415 dollari (un prezzo relativamente basso), e non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui il brand comunichi la somma relativa al mercato italiano.



Avviandoci a chiudere restando in patria vogliamo rimandarvi ai numeri sui veicoli a batteria relativi all'anno in corso: le auto elettriche in Italia vanno fortissimo, e a dominare è la Fiat 500e.