Tesla lancia la nuova colorazione Ultra Rosso ma non su tutti i modelli

Durante la costruzione della Tesla Giga Berlin, Elon Musk ha più volte promesso agli utenti europei l'arrivo di un nuovo Paint Shop ufficiale e nuove colorazioni per le sue auto elettriche. Effettivamente nei mesi passati la Model Y tedesca ha ottenuto due nuove colorazioni, ora invece tocca a Model S e Model X.

Su Tesla Model Y gli uomini di Elon Musk hanno portato le nuove colorazioni Rosso Ciliegia Scuro e Argento Mercurio, ma solo sui veicoli Made in Germany, ovvero i Performance. Ora tocca ai modelli di punta, ovvero Model S e Model X, ottenere una nuova, esclusiva colorazione, in arrivo direttamente dalla fabbrica numero 1 di Tesla, localizzata a Fremont.

Sulla berlina di alta fascia e sul SUV è ora disponibile la colorazione Ultra Rosso, disponibile a un prezzo extra di 3.200 euro. La vernice è già disponibile sul sito ufficiale italiano di Tesla, si può configurare su Model S Dual Motor a trazione integrale e Model S Plaid con tre motori. Lo stesso vale per il SUV elettrico californiano, con l'Ultra Rosso disponibile come optional sia per Model X Dual Motor che Plaid (a proposito non perdete la nostra prova della nuova Tesla Model X Plaid 2023). La colorazione sostituisce del tutto la precedente vernice rossa e per ora è disponibile soltanto sui modelli premium della compagnia, evidentemente perché solo la fabbrica di Fremont è stata attrezzata a dovere.