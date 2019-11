Tesla lancia i cerchi Gemini 19' con pneumatici invernali Pirelli

La novità era nell'aria da tempo: Tesla ha lanciato dei nuovi cerchi da 19 pollici per le sue Model 3 Performance, anche se al momento solo sul mercato nord americano.

I nuovi cerchi si chiamano Gemini e possono essere acquistati (successivamente oppure opzionati al momento dell'acquisto) solo sullo store US del brand californiano. Come ben sappiamo, i cerchi Tesla non vanno mai sottovalutati, sono infatti studiati appositamente per migliorare l'aerodinamica della vettura - e di conseguenza l'efficienza e l'autonomia.

Abbiamo già visto come un diverso "polliciaggio" possa cambiare i km a nostra disposizione a bordo di una Tesla, sarà dunque interessante vedere come questi nuovi Gemini da 19" si comporteranno in strada, soprattutto in vista di un lungo inverno.

Scrive Tesla sul suo sito ufficiale: "Questo inverno, guidate la vostra Model 3 Performance con i nuovi Gemini 19" e il Winter Tire Package. Il loro design unico regala un look assolutamente sportivo, inoltre le gomme invernali Pirelli 19" assicurano la massima sicurezza, trazione e stabilità al di sotto dei 7 gradi centigradi".

La società di Elon Musk vende questo nuovo pacchetto cerchi+pneumatici invernali a 3.500 dollari, chissà però se lo vedremo arrivare in Europa nelle prossime settimane. La cosa non è scontata, in Cina ad esempio esistono dei cerchi originali chiamati Power Sports da 19", non disponibili in altri mercati...