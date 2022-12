Tesla lancia l'app di Steam: ci sono anche Cyberpunk 2077 ed Elden Ring

Elon Musk ha grandi piani per le sue Tesla. A partire dal 2021 le auto premium di nuova fabbricazione possiedono un potente hardware che non teme confronti - in termini assoluti - con la PS5 di Sony. Le auto permetteranno di giocare a videogiochi AAA, soprattutto ora che è arrivata l'app di Steam.

Steam è una piattaforma famosissima fra i videogiocatori di tutto il mondo, la più utilizzata a livello globale attraverso cui acquistare e giocare titoli videoludici di ogni tipo. Solitamente si può utilizzare su PC e Mac (con non poche limitazioni però sui computer della Mela Morsicata), oppure sui dispositivi mobili di Valve (come si gioca con la Steam Deck?), ora però l'app è arrivata anche sulle Tesla.

Per il momento Elon Musk è riuscito a lanciare la piattaforma solo sulle nuove Model S e Model X fabbricate nel 2021 e nel 2022, che hanno una GPU degna delle console di gioco dell'attuale generazione. Le nuove Model S e Model X utilizzano infatti un chip grafico AMD Navi 23, in grado di elaborare fino a 10 teraflops.

L'app di Steam è arrivata all'interno del grande aggiornamento software di Natale, che ogni anno regala agli utenti Tesla importanti novità. A oggi sono già migliaia i giochi disponibili su Tesla Arcade, compresi titoli altisonanti come Cyberpunk 2077 e Elden Ring di FromSoftware, vedremo cosa arriverà in futuro, nel frattempo - se avete una nuova Model S o Model X - non dimenticate di portare in auto un controller di nuova generazione.