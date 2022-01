Tesla si dà al karaoke: in vendita un microfono per cantare in macchina

Mentre si discute ancora dei continui rinvii del pick-up Tesla Cybertruck, il produttore statunitense guidato da Elon Musk lancia sul mercato un nuovo prodotto piuttosto particolare e disponibile solamente in un Paese. Si tratta del microfono TeslaMic progettato per il sistema di karaoke in-auto.

I consumatori occidentali non potranno accedervi, per ora, in quanto disponibile solamente in Cina. Quello pensato da Tesla è un lancio in concomitanza con l’ultimo aggiornamento software di gennaio 2022, realizzato per il Capodanno lunare cinese. Una scelta che qualcuno potrebbe definire bizzarra, ma che commercialmente parlando è perfetta alla luce della popolarità del karaoke in Cina.

Pertanto, il TeslaMic viene proposto al prezzo di 1.199 Yuan (ovverosia circa 188 Dollari al cambio attuale) e può essere ordinato tramite il portale ufficiale del rivenditore – curiosamente, a pochi minuti dall’annuncio il sito è crashato a causa dell’elevatissimo numero di richieste. Il karaoke su vetture Tesla opererà tramite Leishi KTV, app con un database estremamente ricco di brani da cantare a squarciagola, e il TeslaMic si accoppierà automaticamente con il sistema in pochissimi secondi per essere utilizzato dentro e fuori dal veicolo.

Il suo arrivo in Occidente non è comunque da escludere, dato che Tesla ha esteso il trademark anche ai prodotti audio; non è previsto, però, un successo altrettanto degno di nota.

Rimanendo nel mondo Tesla, ecco la Model S Plaid in gara contro la Lucid Air.