Tesla in Italia per costruire furgoni e camion elettrici: Elon Musk parla col governo

Che Elon Musk, il patron di Tesla, si convinca a costruire automobili elettriche in Italia è davvero difficile, al contrario sappiamo che il CEO sta espandendo l’impianto di Berlino per costruire la sua BEV da 25.000 euro. Tesla potrebbe però costruire i suoi camion Semi nel Belpaese: ci sarebbe un dialogo aperto con il governo.

L’attuale Governo Meloni sta facendo di tutto pur di avere un secondo gruppo automotive al di fuori di Stellantis che produca vetture lungo lo stivale. La ricerca non è semplice, in un articolo abbiamo elencato tutti i marchi contattati dal governo, da BYD alla stessa Tesla, ancora però nessuno ha dato il proprio “ok” all’operazione. Veniamo così a sapere da IlSole24Ore che uno dei contatti più seri tenuti da Mimit sarebbe proprio quello con Elon Musk, che potrebbe costruire in Italia furgoni elettrici e motrici Semi, i mitici camion a guida autonoma alimentati a batteria.

È dalla scorsa estate che il governo dialoga con marchi e gruppi automotive, da BYD a Great Wall Motors, passando per Chery. Proprio Chery è sembrato uno degli interlocutori più interessati alla faccenda, addirittura pare ci siano già stati dei sopralluoghi presso alcune ex aree industriali del Sud spinte soprattutto dal Mimit per riaccendere l’economia in zone parzialmente depresse.

Al momento non sappiamo se il Governo Meloni riuscirà effettivamente a portare un secondo costruttore di automobili in Italia, una cosa però è certa: fa strano vedere il Mimit fare pressing su marchi che sono soprattutto elettrici e cinesi, Tesla a parte. Negli ultimi anni non si è fatto altro che ergere mura attorno alla salvaguardia del Made in Italy, da mettere al riparo dallo spauracchio dell’industria asiatica, e ora “rischiamo” di ritrovarci un marchio cinese in casa. Ovviamente la parola “rischiamo” è messa tra virgolette perché rischi non ce ne sono, anzi, un secondo costruttore di auto porterebbe lavoro e ricchezza in Italia, viene però da pensare a tutte le strumentalizzazioni a cui la politica facilmente si piega, soprattutto in campagna elettorale. Ma qui sfociamo in territori che esulano dalle quattro ruote. La saga del “secondo costruttore automotive in Italia” dunque continua...

