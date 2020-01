Tesla pare irraggiungibile: i brand storici non riescono a ottenere risultati all'altezza

Negli ultimi tempi si è molto diffuso, tra i detrattori di Tesla, il termine "Tesla killer". E' usato ogni qualvolta un produttore di auto premium riesce a tirar fuori la propria vettura elettrica per mettere i bastoni tra le ruote alla casa automobilistica californiana.

Il problema però è che la compagnia di Elon Musk riesce sempre a troneggiare grazie alla sua macchina ben oliata. Anno dopo anno Tesla è capace di restare nettamente avanti agli altri in termini di efficienza, autonomia e prestazioni aggiornando perpetuamente e senza soluzione di continuità i modelli già presenti sul mercato.

Il 2018 ha visto il lancio di molte EV rivali come la Jaguar I-Pace, la Audi e-tron Quattro e le prime avvisaglie della Mercedes EQC. L'ultima grande casa ad arrivare è stata Porsche con la sua ottima Taycan da poco debuttata. In futuro tanti altri modelli, provenienti anche da altrettanti brand, proveranno senz'altro a dire la loro nel segmento delle berline medie, dei SUV e delle auto di lusso sportive andando ad espandere il campo di battaglia che è adesso dominio di Elon Musk.

Ad oggi però non riusciamo ad affibbiare a nessuna macchina il termine "Tesla killer", nonostante la competizione si faccia sempre più serrata. Il risultato è che Tesla continua ad incrementare le proprie vendite a ritmi eccezionali, riuscendo di recente a superare Volkswagen andando a rappresentare la seconda casa automobilistica al mondo per valore.

I motivi della presenza di questo gap sono tanti. Si parte dalla costosissima riconversione degli stabilimenti tradizionali in fabbriche per EV, passando per la scarsa diffusione di infrastrutture per la ricarica e finendo per arrivare al collo di bottiglia creato dalla lenta produzione di batterie.

Dal vostro canto cosa ne pensate? Credete che nel breve termine un produttore possa raggiungere Tesla dal punto di vista tecnologico?