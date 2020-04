Tesla annuncia una nuova nuova fabbrica negli Stati Uniti: la 'Terafactory'

Gli stabilimenti produttivi di Tesla diventano sempre più sofisticati col passare del tempo. Ad esempio la differenza tra la fabbrica di Fremont dei primi tempi e la Giga Berlin in stato di costruzione è enorme, e questo processo di sicuro non si fermerà, in quanto è stata indicata una nuova area di produzione per l'assemblaggio del Cybertruck.

Durante la conferenza telematica del primo quarto di quest'anno, dal CEO della società californiana Elon Musk, e dal CFO Zachary Kirkhorn, sono emerse notizie piuttosto interessanti, le quali riguardano un possibile nuovo stabilimento negli Stati Uniti. I pezzi grossi di Tesla non si sono sbottonati molto al riguardo, ma alcuni vecchi tweet di Musk possono suggerire qualcosina.

La affiatata, e rumorosa, community di Tesla ha infatti cominciato a unire i puntini lasciati in giro, e suggerisce che un eventuale nuova sede potrebbe essere utile alla costruzione del Cybertruck e magari anche dell'enorme Semi. Al momento Elon Musk ha già annunciato una presentazione formale al riguardo, la quale si terrà nel corso del prossimo mese di maggio, anche se non sappiamo con certezza gli intenti del CEO. Quello che è appurato è l'obiettivo della società di mettere in piedi altre Gigafactory nei prossimi cinque anni.

"Credo che annunceremo la prossima Giga nel corso del prossimo mese, se possibile. Magari così non sarà, ma potrebbe accadere. Di sicuro accadrà entro i prossimi tre mesi, possibilmente entro il prossimo. E riguarderà gli Stati Uniti. Così, al momento, non sappiamo quante saranno nei prossimi cinque anni."

Come avrete potuto notare, le dichiarazioni di Musk sono sempre peculiari, e infatti prosegue:"Non sono sicuro su cosa accadrà di preciso nei prossimi cinque anni, ma ne avremo qualcuna in più rispetto ad oggi." Insomma, al momento è sicuro che Tesla ha in programma di costruire nuovi impianti produttivi nei prossimi cinque anni. Non si sa quanti, ma è un numero che probabilmente varierà tra i tre e i cinque. Almeno uno di questi vedrà la luce sul suolo statunitense, mentre sugli altri il mistero è totale.

Kirkhorn ha però aggiunto che man mano gli stabilimenti si fanno sempre più grandi: ne sono un esempio le enormi Giga Shanghai e soprattutto Giga Berlin. In questo senso dovremo aspettarci che la prossima Giga sarà praticamente colossale. Musk ha aggiunto a questo che il nome che le verrà affibbiato sarà "Terafactory", a indicare il numero di wattora che le batterie saranno capaci di integrare. Pertanto dobbiamo aspettarci pacchi batteria da almeno 1 terawatt, e cioè 1.000 gigawatt. Numeri totalmente folli.