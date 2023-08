Tesla, se avete un iPhone ora potete chiedere a Siri di scaldarvi i sedili

Se la novità che stavate aspettando per la vostra EV non era la cuccia per gatti di Tesla realizzata completamente in cartone, forse potrebbe convincervi l'arrivo dei Comandi Rapidi di Apple con supporto all'automazione senza dover ricorrere ad app di terze parti.

Tesla ha iniziato a distribuire il supporto ufficiale ai comandi vocali tramite l'assistente di Apple con un aggiornamento alla sua app iOS.

Il produttore ha spiegato nell'aggiornamento che si potrà finalmente "accedere ai controlli del veicolo e alla climatizzazione dall'app Comandi Rapidi di Apple". Tra i comandi attualmente disponibili ci sono blocco e sblocco del veicolo, accensione e spegnimento del precondizionamento dell'abitacolo, della Modalità Sentinella e della Modalità Cane. Si potrà far partire anche il test delle emissioni, così come gestire il riscaldamento del sedile e impostare la temperatura dell'abitacolo, oltre a controllare in maniera completa i comandi multimediali.

Interessante anche la possibilità di attivare la Bioweapon Defense Mode per filtrare l'aria immessa nell'abitacolo, così come la Camp Mode dopo aver opportunamente parcheggiato.

Tutti questi comandi, dopo opportuna configurazione, potranno essere evocati semplicemente tramite il comando "Hey Siri" e utilizzando la propria voce per portare a termine le operazioni più disparate. Probabilmente l'elenco delle possibilità è destinato a crescere nel tempo (dubitiamo, però, che potranno tornarvi utili per hackerare la Tesla per avere i sedili riscaldati gratis).