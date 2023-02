Tesla, l'Investor Day dell'1 marzo sarà incredibile: 'Musk farà un annuncio clamoroso'

Tesla sarebbe pronta ad un annuncio clamoroso il prossimo 1 marzo 2023, per l'Investor Day. E' questo quanto circola in queste ore sui social stando alle anticipazioni da parte dell'utente Twitter Teslascope: scopriamo qualcosa di più.

Teslascope è un profilo che come facilmente intuibile dal nome, è dedicato a 360 gradi al mondo Tesla: si tratta di una fonte ritenuta alquanto attendibile e autorevole. Non stiamo quindi parlando di ciarlatani, di conseguenza le anticipazioni su quanto accadrà da qui a pochi giorni potrebbero essere veritiere e per lo meno in parte.

Tanta la carne a fuoco per l'Investor Day, a cominciare dalle novità riguardanti l'Hardware 4 e la guida autonoma, due argomenti spesso triti e ritriti che potrebbero essere affrontati il prossimo uno marzo. Senza dubbio più interessante è però la parte riguardante Model 3 e Model Y, visto che Tesla avrebbe intenzione di commercializzare a breve una nuova versione delle due vetture.



L'azienda con a capo Elon Musk ha spiegato che non riprogetta o aggiorna i suoi veicoli, ma in ogni caso dovrebbero comparire a listino nel futuri prossimo delle nuove 3 e Y con interni ed esterni ottimizzati, quindi nuovi specchietti e un sistema GPS tri-band che permetterà all'azienda di rimuovere vari sensori. Anticipazioni, quest'ultime, che si sposano tra l'altro alla perfezione con l'avvistamento della Tesla Model 3 con nuovi cerchioni e carrozzeria camuffata avvenuto ieri.

Dulcis in fundo, il prossimo primo marzo Elon Musk potrebbe chiudere l'Investor Day con una vera e propria bomba, e ne è convintissimo Teslascope. Di cosa si tratta però tutto tace: magari il Cybertruck che verrà commercializzato prima di quanto previsto? O magari verrà ufficializzata la famosa Tesla Model 2 che forse si è nascosta sotto una Mazda CX-30 in questi giorni? O ancora, novità riguardo alla Tesla Roadster, la supercar da anni annunciata dall'azienda americana? Chi lo sa, non ci resta che iniziare il conto alla rovescia per poi goderci lo spettacolo. Secondo voi quale grande annuncio verrà fatto?