Tesla, che investimento! L'auto si svaluta meno di BMW, Audi e Mercedes

Torniamo a parlare della Tesla Model Y, auto più venduta d'Europa nel Q1 2023, e in questo caso ci soffermiamo sulla sua svalutazione, un problema che purtroppo affligge ogni macchina nuova appena mette piede fuori dal concessionario.

Purtroppo le auto nuove si svalutano molto velocemente, ma le vetture di Elon Musk e precisamente la Tesla Model Y, la probabile auto più venduta del 2023, sembrano quasi estranee a questa annosa questione.

Secondo un'indagine condotta da Recurrent, analizzando la svalutazione di alcuni modelli di marchi premium (relativamente al mercato degli Stati Uniti), la Model Y è risultata la seconda migliore vettura in tal senso con una svalutazione di poco inferiore al 10 per cento nell'arco di 36 mesi.

Meglio ha fatto solamente la Porsche Macan 2020, che si è fermata al 5 per cento, molto probabilmente perchè l'azienda di Stoccarda ha annunciato una nuova versione dello stesso SUV compatto full electric, che magari potrebbe non convincere il cliente Porsche.



Si difende molto bene anche la Tesla Model 3, con una svalutazione leggermente superiore alla Y, e medaglia di bronzo in questa speciale classifica. Quarto posto per la Lexus RS 2020 mentre in quinta posizione troviamo un'altra vettura di Elon Musk, leggasi la Tesla Model X, la cui svalutazione risulta essere inferiore al 18 per cento.

La media delle Tesla si assesta quindi al 15 per cento in tre anni, di conseguenza se acquistaste oggi una Model 3 (che di listino sta a 41.500 euro), fra tre anni potreste rivenderla a 35.200 euro, una cifra rispettabilissima tenendo conto che in 36 mesi avreste perso solamente 6.300 euro.

A rendere ancora più interessante questi dati il fatto che alcune auto di marchi premium tedeschi fanno molto peggio rispetto a Tesla. stando a Recurrent. come ad esempio l'Audi A4, l'A8 ma anche la Panamera, la Taycan, quindi la BMW Serie 3 e la Mercedes Classe S, quest'ultima con una svalutazione (specifichiamo di nuovo, per il mercato USA) del 40%.

"Le variazioni di prezzo e l'ammissibilità al credito d'imposta per i nuovi modelli di veicoli elettrici stanno causando effetti a catena nel mercato delle auto usate", sono le parole di Scott Case, CEO di Recurrent. "Se il mercato si è finalmente stabilizzato, gli acquirenti possono sentirsi sicuri alla ricerca di un veicolo elettrico usato senza preoccuparsi che il prezzo sarebbe stato inferiore se avessero aspettato due mesi".