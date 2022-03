Tesla introvabili fino al 2023: cosa sta succedendo?

Non molte ore fa Tesla ha aggiornato le tempistiche di consegna di alcuni dei suoi modelli i quali, specialmente negli Stati Uniti, stanno diventando letteralmente introvabili. Giusto per fare un esempio, le Model Y Long Range ordinate adesso non arriveranno prima del 2023.

Questo fenomeno, che potrebbe presto concernere anche l'Italia, sta avvenendo nonostante il recente incremento di prezzo che ha coinvolto quasi tutti i modelli. Gli acquirenti nostrani interessati a portarsi a casa una Model X o una Model S non possono neanche ricevere una stima dei tempi di consegna antecedentemente. Diversa la situazione inerente Model 3 e Model Y, che dovrebbero raggiungere il garage dei clienti entro agosto.

Al momento è difficile stabilire cosa stia provocando questi ulteriori slittamenti, ma è facile ipotizzare che i consumatori vengano spinti verso le auto elettriche dall'aumento eccezionale dei prezzi del carburante alle stazioni di rifornimento. Negli Stati Uniti in effetti si registra una crescita significativa degli ordini, e ciò comporta una attesa che può estendersi per più di un anno.



Per ovviare a questo problema c'è un piccolo trucco. Come molti già sapranno, Tesla mette a disposizione consegne più rapide nel caso in cui si opti per numerosi optional (Tesla sta preparando nuovi colori per la carrozzeria), come i cerchi più ampi, il pacchetto di Guida Autonoma Completa o la selezione della variante Performance.



A ogni modo, per avviarci a chiudere senza allontanarci dal marchio di Palo Alto, ci teniamo a rimandarvi ad una interessante svolta relativa alla tecnologia dei veicoli: Tesla sta lavorando a batterie al manganese, e a confermarlo è proprio il CEO del brand, Elon Musk.