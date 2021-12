Tesla introduce la riduzione attiva del rumore su Model S e Model X

All'inizio del 2021 Tesla ha aggiornato le sue Model S e Model X introducendo nuovi motori, un'estetica leggermente rinnovata, nuove funzionalità (sulle Tesla arriva anche Sonic the Hedgehog), una revisione agli interni e una ulteriore iniezione di tecnologia.

Tra queste aggiunte troviamo un nuovo paio di microfoni per la cancellazione del rumore posti all'interno dei sedili anteriori. Fino a questo momento le unità erano state inattive, ma con l'update software over-the-air 2021.44.5 Tesla ha deciso di abilitarle e di assegnare un nome alla tecnologia: Active Road Noise Reduction.

In pratica questi ulteriori microfoni vanno a catturare il rumore proveniente dalla strada e penetrante all'interno dell'abitacolo, aiutando contrastarne l'effetto. Attraverso gli speaker interni le Model S e le Model X possono creare zone di "silenzio" intorno ai passeggeri.



In effetti non si tratta di una novità assoluta per un'autovettura, in quanto Lexus LS, Cadillac XTS, Infiniti Q60 e alcuni altri modelli già sfruttano questa funzionalità. La curiosità ci ha però portato a voler ascoltare personalmente l'effetto della riduzione del rumore su una Tesla Model S Long Range 2021, e il video in alto, caricato su YouTube da Michael Hopwood, è forse l'unico a soffermarsi su tale aspetto. Il proprietario della berlina elettrica premium di Palo Alto ha tuttavia parlato di un funzionamento non ottimale: con ogni probabilità il team addetto al software dovrà calibrare il sistema in base ai dati raccolti dagli esemplari in circolazione.



In chiusura, per non allontanarci dalla Model S aggiornata, vogliamo virare verso una notizia molto particolare: a quanto pare la Model S Plaid è troppo veloce in pista.