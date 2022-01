Tesla introduce Plaid Track Mode su Model S Plaid: migliorano prestazioni in pista

In seguito all’aggiornamento della Guida Autonoma Beta di Tesla rilasciato a fine dicembre, l’azienda di Elon Musk oggi ha annunciato il lancio di "Plaid Track Mode", una versione completamente nuova del suo software pensata per spingere le prestazioni in pista della Model S Plaid al limite. Che novità porta con sé?

Questa versione non è altro che l’evoluzione naturale della storica Track Mode rilasciata nel 2018 su Model 3 Performance e arrivata alla V2 nel 2020. Con il passaggio alla Model S Plaid, tuttavia, gli sviluppatori hanno optato per una edizione rinnovata e dedicata esclusivamente al detto veicolo elettrico. Pensate, questa modalità è stata modificata a puntino fino all’ottenimento del giro più veloce per un veicolo elettrico al Nürburgring in Germania!

Ma quali novità porta con sé? Vediamo alcune caratteristiche chiave:

Raffreddamento ottimizzato del gruppo propulsore : considerato che la guida su pista genera un'enorme quantità di calore nella batteria, nei motori e nei freni, è risultato necessario fare sì che l’attivazione della Plaid Track Mode comporti un abbassamento della temperatura affinché si crei una quantità significativa di massa termica refrigerata. Una volta che inizia la guida su pista, i circuiti di raffreddamento mantengono il sistema più fresco e contribuiscono all’aumento dell’efficacia della frenata rigenerativa;

Vettore di coppia laterale : la Plaid Track Mode si affida a una coppia aggiuntiva applicata all'asse posteriore per regolare al meglio la risposta dell'auto in curva, migliorando la sensazione di sterzata al centro e offrendo un controllo maggiore;

Dinamica del veicolo regolabile : attivando la Plaid Track Mode i controllo di stabilità entrano in messa a punto da gara per garantire il massimo controllo sul movimento laterale dell'auto, valutando continuamente angolo di sterzata, acceleratore e input del pedale al fine di determinare dove il guidatore vuole posizionare l'auto;

Smorzamento adattivo delle sospensioni : Tesla ha ottimizzato lo smorzamento adattivo per la maneggevolezza su pista, facilitando una guida dinamica coerente;

Interfaccia utente performance: gli sviluppatori hanno aggiunto una interfaccia utente completamente incentrata sui dati critici delle prestazioni, tra cui cronometro, telemetria, monitor termico, video dashcam e G-meter.

Il rilascio avverrà inizialmente nel Nord America, per poi approdare gradualmente su tutte le Tesla Model S compatibili.