Tesla Insurance, ci siamo? L'assicurazione di Elon Musk pronta a sbarcare in Europa

Tesla è pronta a lanciare ufficialmente la sua assicurazione, Tesla Insurance, anche in Europa e nell'Unione Europea. Elon Musk ha iniziato l'attività assicurativa nel Vecchio Continente nel 2020 ma al momento non ha ancora offerto servizi agli automobilisti: qualcosa si sta muovendo.

Stando alle ultime indiscrezioni circolanti la casa automobilistica americana sarebbe pronta ad entrare concretamente nel servizio assicurativo europeo e lo si capisce dal recente annuncio di lavoro della stessa azienda di Musk, leggasi la ricerca di un consulente legale appunto per il nostro mercato, quindi specializzato nel settore assicurativo europeo, e che lavorerà presso la Tesla Insurance Ltd., al numero 109 di Devonshire Road nel distretto di Chiswick a Londra.

L'annuncio pubblicato parla chiaro: “Tesla Insurance offre un’eccezionale opportunità per un consulente legale esperto delle funzioni interne di una compagnia assicurativa, per affiancare dal punto di vista legale e normativo, l’attività di un assicuratore che opera a livello transfrontaliero in Europa”.

Tesla ha aperto la sua prima filiale europea sull'isola di Malta, non troppo distante dall'Italia, ma senza offrire alcun pacchetto assicurativo. In precedenza erano stati aperti uffici in 12 degli stati che compongono gli USA, leggasi Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Missouri, Nevada, New Jersey, Ohio, Texas, Washington.

Resta comunque incerta la data ufficiale del lancio di Tesla Insurance in Europa visto che al momento non vi sono annunci da parte della casa madre, ma chissà che qualcosa non possa essere svelato durante il Master Plan 3 di Tesla in programma il prossimo 1 marzo, quindi fra una ventina di giorni, e durante il quale Elon Musk parlerà dei piani futuri dell'azienda.

In ogni caso i tempi per l'assicurazione Tesla sembrano maturi anche perchè a inizio gennaio il Cfo Zachary Kirkhorn aveva dato delle tempistiche piuttosto precise: “Potremmo essere in grado di lanciare l'assicurazione entro la fine dell’anno in Europa”. Fra le novità imminenti della casa di Musk anche TeslaOne un misterioso marchio registrato dall'azienda che dovrebbe fare riferimento a nuove soluzioni software.