Tesla, gli inquietanti rilevamenti di sensori e radar: 'fantasmi' nei pressi del cimitero

Un video virale su TikTok ha attirato l'attenzione di molte persone a causa dei sensori e i radar delle Tesla che, in prossimità dei cimiteri, rilevano "presenze". Questo episodio si aggiunge alle svariate vicende di carattere paranormale ai quali il marchio americano è accostato.

Alcuni suggeriscono che la tecnologia avanzata della Tesla potrebbe essere in grado di rilevare presenze paranormali, come fantasmi o entità sovrannaturali. Condividendo il video in questione sulle varie piattaforme online, alcuni hanno già superato i quattro milioni di visualizzazioni, contribuendo ulteriormente alla notorietà del marchio.

La tecnologia avanzata di guida semi-autonoma di Tesla, supportata da telecamere, sensori e un radar a 360 gradi, è progettata per rilevare ostacoli e garantire la sicurezza durante la guida. Per cui, che nei pressi dei cimiteri il software identifichi le salme sotterrate come pedoni non dovrebbe stupire. Tuttavia l'aspetto affascinante di tutto questo rimane, e stuzzica la fantasia di molti.

Nonostante le deludenti notizie sugli utili dell'ultimo rapporto finanziario di Tesla, il marchio, guidato da Elon Musk, continua a registrare numeri di vendite eccezionali. La Tesla Model Y si sta avvicinando a diventare una delle auto più vendute nella storia, con 1,23 milioni di unità, superando modelli tradizionali come la Toyota RAV4 e la Toyota Corolla.

La Model Y ha anche conquistato la posizione di auto più venduta in Europa, un traguardo significativo per un veicolo completamente elettrico. La sua popolarità è alimentata non solo dalle prestazioni eccezionali, ma anche dalla presenza costante di video sui social media che esaltano le caratteristiche e le innovazioni della marca.