Tesla, inizio 2024 con il botto: ricariche gratis fino al 6 gennaio

Gli sconti in casa Tesla sono già iniziati: a partire da ora e fino al 6 gennaio , la casa americana offrirà un piano di scontistica ad hoc per coloro che ancora non hanno acquistato una loro auto elettrica.

La promozione è disponibile in 18 paesi e richiede l'uso dell'app Tesla e di una carta di credito per la prima ricarica. L'obiettivo è far conoscere la rete Supercharger a conducenti di veicoli elettrici non Tesla, potenzialmente ampliando la clientela. Sebbene sia, in realtà, una pratica comune per le aziende di promuovere offerte simili è strano come ancora i competitor non abbiano ancora risposto con eventuale contro proposte. Mossa a sorpresa? Sicuramente è strano.

Sebbene ci siano stati alcuni intoppi normativi attorno al nuovo Tesla Cybertruck, in merito soprattutto alla sua commercializzazione in Europa, la compagnia sta registrando vendite record. L'idea di voler continuare a fare promozioni su promozioni denota indubbiamente il periodo positivo che, in casa Redmond, vogliono cavalcare il più possibile.

Tesla ha anche mostrato di riuscire a imparare molto dai suoi errori grazie all'aggiornamento FSD 12 per lo sblocco della guida autonoma di livello 1 che sarebbe stato rimandato per ulteriori accertamenti sulla sua sicurezza. Per ora, dunque, pare che il marchio, stia facendo tutto nel modo giusto.