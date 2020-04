Tesla inizia le consegne delle Model Y più economiche e a 7 posti

A partire da metà marzo 2020 Tesla ha iniziato a consegnare la sua nuova Model Y ai clienti, soltanto in due varianti però, le più vendute: la Model Y Long Range 5 posti e la Performance. Ora sembra che i tempi siano già maturi per le altre versioni a listino.

Il produttore americano sta già inviando mail di conferma per quanto riguarda le prime consegne della Tesla Model Y con singolo motore e trazione posteriore, la variante più economica possibile, inoltre sta contattando i clienti delle Model Y a 7 posti per completare l'ordine - segno dunque che anche questa capiente versione è prossima all'arrivo.

Ricordiamo che le consegne della Model Y erano previste addirittura per la seconda metà di questo 2020, Elon Musk e soci invece sono riusciti ad anticipare clamorosamente i tempi, avviando la produzione americana a gennaio (la Giga Shanghai è stata ferma diverse settimane a causa del Coronavirus, in ogni caso per il momento produce soltanto Model 3). Come al solito, l'azienda parte sempre col produrre il modello più venduto, motivo per cui i Cybertruck Dual e Tri Motor arriveranno prima del Single Motor, a sorpresa il modello meno richiesto.

Speriamo che la variante Single Motor della Model Y possa arrivare presto anche in Italia, dove ancora non è neppure venduta, si parte dalla Long Range Dual Motor. Le cose cambieranno radicalmente quando verrà aperta la Giga Berlin nel 2021, prima fabbrica europea di Tesla, che costruirà proprio le Model Y.