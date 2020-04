Tesla inizia il 2020 con entrate da urlo, Elon Musk attacca il lockdown: 'È fascista'

Tesla ha diffuso i dati finanziari relativi al Q1 2020, ovvero al trimestre gennaio-marzo, con risultati da urlo: 5,99 miliardi di dollari di entrate, con una crescita sensibile rispetto allo stesso periodo del 2019 fermo a 4,54 miliardi.

Entrate superiori persino alle più rosee previsioni del mercato, che davano l'asticella a 5,90 miliardi. Gli utili per azione sono stati di 1,24 dollari, nonostante gli analisti fossero pronti a scommettere su perdite pari ad almeno 36 centesimi ad azione. Il flusso di cassa (detto in inglese cash flow) è stato invece negativo di 895 milioni di dollari, ricordiamo però che la produzione worldwide di Tesla ha subito enormi scossoni per via del Coronavirus.

Prima è arrivato il blocco di Shanghai, poi le fabbriche americane, motivo per cui l'azienda ha sospeso la guidance sul breve periodo. Al di là degli stop, la Gigafactory cinese di Tesla ha ripeso a lavorare e si punta alle 4.000 Model 3 a settimana entro la metà di questo 2020. I veri problemi sono ora in patria, dove Elon Musk sta combattendo contro un lockdown considerato dal CEO "Fascista, anti democratico, contro la libertà personale"; libertà che Musk vorrebbe veder tornare nella vita di tutti i giorni ma non sarà lui purtroppo a decidere...