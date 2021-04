Tesla infrange un nuovo record: le consegne nel 2021 non hanno precedenti

Tesla ha appena diffuso i dati sulla produzione e sulla consegna di veicoli inerenti il primo quarto del 2021, e a quanto pare si tratta di numeri stratosferici: il produttore californiano ha infranto un nuovo record.

La compagnia di Elon Musk è stata in grado di superare ogni aspettativa, in quanto le analisi prevedevano una quantità di consegne di poco superiore agli 88.000 esemplari fatti segnare nel Q1 2020. All'atto pratico sono stati ben 185.000 le macchine distribuite agli automobilisti negli ultimi tre mesi, e in questo modo il produttore ha battuto sé stesso: il record precedente risaliva al Q4 2020, quando i veicoli consegnati erano stati 180.000.

Nel dettaglio Tesla ha costruito 180.338 esemplari e ne ha consegnati 184.800, e a farla da padrone sono state Model 3 e Model Y (182.780 consegne) a discapito di Model S e Model X (2.020 consegne). Questi ultimi due modelli sono sicuramente in declino, ma chissà che l'aggiornamento di inizio 2021 non possa ridare loro vigore e persistenza sul mercato.

In ogni caso il Q1 2021 ha registrato una crescita nelle vendite del 110 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e la compagnia di Fremont ha commentato così i dati:"Nel primo quarto abbiamo prodotto poco più di 180.000 veicoli consegnandone quasi 185.000. Siamo incoraggiati dal grande apprezzamento per la Model Y in Cina e stiamo progredendo verso una piena produttività. Le nuove Model S e Model X sono state anch'esse apprezzate in modo eccezionale, e il loro nuovo equipaggiamento è già stato installato e testato nel Q1, per cui siamo agli stati iniziali di una produzione in grande crescita."

Effettivamente Model S e Model X 2021 devono ancora soddisfare un certo di quantitativo di preordini, e chissà che la scarsità mondiale di semiconduttori non ne stia inficiando l'assemblaggio a ritmi spediti. A ogni modo sembra che la Model 3 vada alla grande anche in territorio italiano: è l'auto elettrica più venduta, leggermente staccata invece la nuova 500.

In chiusura, tornando alla casa automobilistica di Elon Musk, vi consigliamo di dare un'occhiata ad uno dei primissimi esemplari di Tesla Model S con volante a cloche: ecco l'avvistamento.